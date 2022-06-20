Китай испытал противоракету

Народно-освободительная армия Китая в воскресенье поздно вечером провела «последнее техническое испытание» новейшей противоракеты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао» (Global Times).

Согласно заявлению минобороны страны, испытания, проведенные ночью в пределах китайской границы, достигли поставленной цели. Подчеркивается, что испытания носят оборонительный характер и не направлены против какой-либо страны.

Предыдущие испытание этого оружия было проведено в феврале 2021 года, отмечает издание. При этом о каком именно ракетном комплексе идет речь, не указывается.

Перед этим испытания наземный комплексов ПРО проводились в Китае в 2010, 2013, 2014 и в 2018 годах.