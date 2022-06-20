В Германии активизируют использование угольных электростанций

Власти Германии нашли способ экономить газ и увеличить темпы заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ). Добиться этого они собираются за счет активизации использования угольных электростанций, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

«Потребление газа следует сокращать и дальше. Вместо этого следует закачивать больше газа в ПХГ, в противном случае зимой будет нехватка», — сказано в докладе Минэкономики ФРГ.

Глава ведомства Роберт Хабек, в свою очередь, подчеркнул важность исполнения комплекса необходимых мер, чтобы по максимуму заполнить хранилища летом и осенью.