ООН запросила $110 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Учреждения системы ООН обратились к донорам с призывом срочно выделить $110 млн на оказание чрезвычайной помощи жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения, сообщается на сайте ООН.

Запрошенная сумма рассчитана для оказания срочной помощи 362 тыс. человек в течение ближайших трех месяцев в наиболее пострадавших провинциях Пактика и Хост.

Отмечается, что в результате землетрясения в Афганистане разрушены жилые дома, здания медицинских учреждений и школ. Кроме того, повреждены системы подачи воды и электричества.

"Новый призыв является приоритетной частью плана гуманитарного реагирования для Афганистана, который предусматривает выделение $4,4 млрд в этом году. К сожалению, план профинансирован только на 34%", - говорится в сообщении.