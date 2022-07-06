Еще один член британского кабмина подал в отставку

Генеральный стряпчий (заместитель генпрокурора) Англии и Уэльса Алекс Чак во вторник вечером объявил о своей отставке на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С большим сожалением я подаю в отставку с должности генерального стряпчего. Быть в правительстве означает принять долг защищать трудные и даже непопулярные политические позиции в тех случаях, когда это служит широким национальным интересам. Но это не может распространяться на защиту того, что невозможно оправдать", - говорится в заявлении Чака.

Он прямо указал, что его решение обусловлено скандалом с вечеринками в резиденции Джонсона в разгар пандемии коронавируса, а также ситуацией вокруг бывшего депутата от правящей Консервативной партии Оуэна Патерсона, который в конце прошлого года сложил с себя полномочия вследствие нарушений парламентских правил в сфере лоббизма.