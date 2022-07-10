МВФ надеется на решение кризиса в Шри-Ланке и продолжение переговоров о помощи

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает на урегулирование внутриполитической ситуации в Шри-Ланке, чтобы продолжить переговоры об оказании финансовой помощи этой стране. Об этом говорится в заявлении МВФ, которое в воскресенье публикует ланкийский новостной портал Newswire, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении подчеркивается, что МВФ внимательно следит за событиями в островном государстве. "Мы надеемся на разрешение нынешней ситуации, что позволит возобновить наш диалог по программе поддержки МВФ", - заявили в фонде.

В финансовой организации также выразили обеспокоенность "влиянием продолжающегося экономического кризиса на население, особенно на бедные и уязвимые группы". "Мы подтверждаем нашу приверженность поддержке Шри-Ланки в это трудное время в соответствии с политикой МВФ", - заключили в учреждении.