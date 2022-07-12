США заявили о ликвидации главаря ИГ в Сирии

Американские военные в результате удара с воздуха ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. Об этом во вторник сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, беспилотники ВС США обстреляли двоих "высокопоставленных представителей" ИГ на северо-западе Сирии во вторник.

"Махер аль-Агаль, один из пятерки крупнейших главарей ИГ и главарь ИГ в Сирии, был убит в результате этого удара. Высокопоставленный представитель ИГ, тесно связанный с Махером, получил тяжелые ранения при ударе", - говорится в заявлении командования.