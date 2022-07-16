Президенты США и ОАЭ договорились о сотрудничестве по безопасности и экономике

Президент США Джо Байден и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели двустороннюю встречу в субботу в городе Джидда на полях саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и обсудили сотрудничество в сфере безопасности, экономики и энергетики. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Байден вновь подтвердил приверженность [США] защите ОАЭ от террористических и прочих враждебных актов, таких как атаки на общественные места в ОАЭ в январе 2022 года <...> Президент Мухаммед бен Заид подтвердил, что США являются основным партнером ОАЭ в сфере безопасности, и два лидера намерены ускорить и интенсифицировать обсуждение для дальнейшего расширения этих исторических связей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, лидеры двух стран "поручили своим командам найти области углубления и расширения коммерческого партнерства, а также провести переговоры по более широкому стратегическому соглашению между ОАЭ и Соединенными Штатами".

В ходе встречи Байден "приветствовал долгосрочную приверженность ОАЭ глобальной энергетической безопасности в качестве надежного и ответственного поставщика".