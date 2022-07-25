Главный тренер "Барселоны" попросил руководство клуба вернуть Месси

Главный тренер испанской "Барселоны" Хави попросил президента клуба Жоана Лапорту изучить возможность приобретения аргентинского футболиста Лионеля Месси, в настоящее время выступающего за французский "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает испанский интернет-портал sport.es, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что Хави попросил Лапорту рассмотреть возвращение Месси в "Барселону" в летнее трансферное окно перед сезоном-2023/24. По информации источника, Хави уверен, что возвращение Месси поможет "Барселоне" преодолеть кризис и улучшить результаты.

Месси 35 лет, он выступал за "Барселону" с 2004 года. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз - победителем Кубка Испании. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА, трижды - на клубном чемпионате мира.