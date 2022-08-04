В миссии при ООН о ядерном оружии заявили о праве КНДР на самооборону

КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на законных основаниях и имеет право на самооборону. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении постпредства КНДР при ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"КНДР вышла из ДНЯО через легитимную процедуру в рамках соответствующей статьи договора. Соответственно, никто не имеет права или основания обвинять КНДР, обладающую ядерным оружием страну и не являющуюся государством - участником ДНЯО, в реализации права на самооборону", - отмечается в тексте.