«Челси» и «Лестер» договорились о переходе Фофана, который станет самым дорогим защитником в истории

«Челси» и «Лестер» достигли договоренности о переходе защитника Уэсли Фофана в лондонский клуб. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источников, французский футболист станет самым дорогим защитником в мировом футболе. За переход 21-летнего Фофана «синие» заплатят «Лестеру» €82,5 млн сразу, но также сделка предусматривает бонусы.

После их активации стоимость Фофана превысит нынешний трансферный рекорд среди защитников — €87 млн, которые «Манчестер Юнайтед» заплатил тому же «Лестеру» за англичанина Гарри Магуайра в 2019 году.

Контракт игрока с «Челси» будет подписан до 2028 года.