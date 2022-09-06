Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ в Кабуле

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) взяли на себя ответственность за взрыв возле российского посольства в Кабуле, передают западные СМИ со ссылкой на распространенное террористами заявление, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

МИД РФ сообщил в понедельник, что 5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство, в результате погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие.

Начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран сообщал, что в результате теракта вблизи посольства России в Кабуле погибли шесть человек, в том числе четыре члена "Талибана" и два сотрудника посольства.