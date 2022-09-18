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В Японии из-за тайфуна "Нанмадол" без света остались более 50 тыс. домов

В мире Материалы 18 сентября 2022 09:04 (UTC +04:00)
В Японии из-за тайфуна "Нанмадол" без света остались более 50 тыс. домов

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В юго-западных японских префектурах Миядзаки и Кагосима из-за тайфуна "Нанмадол", который приближается к острову Кюсю, произошло отключение электроэнергии произошло по меньшей мере в 58 тыс. домов. Об этом сообщила в воскресенье компания Kyushu Electric Power, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По информации телеканала NHK, в Кагосиме двое мужчин упали из-за сильного ветра и получили травмы головы. Сообщается о поваленных деревьях, повреждениях кровли и разбитых стеклах в нескольких домах.

Рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за приближения тайфуна "Нанмадол" получили около 2,5 млн человек, проживающих в префектурах Кагосима, Миядзаки и Кумамото.

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