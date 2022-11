Pfizer, Audi и Mondelez приостановили рекламу в Twitter после покупки соцсети Маском

Фармацевтическая компания Pfizer Inc., производители продуктов питания General Mills Inc. и Mondelez International Inc. и немецкий автопроизводитель Audi временно приостановили рекламные кампании в Twitter после того, как соцсеть купил миллиардер Илон Маск, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным издания, некоторые рекламодатели обеспокоены планами Маска по ослаблению контроля над контентом, что, по их мнению, приведет к увеличению объема неприемлемой информации в соцсети. Другие временно прекращают размещение рекламы из-за неопределенности в Twitter после ухода топ-менеджеров, пишет газета.

Ранее французская группа L'Oreal SA, крупнейший в мире производитель косметики, заморозила расходы на рекламу в Twitter.

На прошлой неделе размещение рекламы в Twitter приостановил крупнейший американский автопроизводитель General Motors.