Криптобиржа FTX объявила о банкротстве в США

Криптобиржа FTX обанкротилась в США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Twitter заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"FTX Trading Ltd. объявила сегодня, что West Realm Shires Services Inc., Alameda Research Ltd. и примерно 130 дочерних компаний (вместе FTX Group) приступили к добровольной процедуре в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в округе Делавэр, чтобы начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов в интересах всех глобальных участников", - говорится в заявлении. В нем также указывается, что гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку.