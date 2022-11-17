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В Южной Корее не исключили появление ядерного оружия в стране в будущем

В мире Материалы 17 ноября 2022 08:50 (UTC +04:00)
В Южной Корее не исключили появление ядерного оружия в стране в будущем

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Властям Южной Кореи придется рассмотреть возможность создания собственного ядерного оружия (ЯО), возвращения американского тактического ядерного оружия или концепцию "совместного использования ЯО", если общественное мнение в этом вопросе изменится. Об этом заявил министр объединения Квон Ён Се в интервью агентству Yonhap, которое было опубликовано в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет Yonhap, министр повторил, что Сеул не рассматривает такие планы. "Но если межкорейские отношения продолжат ухудшаться, а напряженность расти, [правительство] не сможет бесконечно игнорировать [подобные призывы] в случае, если общественное мнение склонится к [поддержке] к приобретению ЯО в широком смысле - собственному ядерному оружию, совместному использованию ЯО или размещению [американского] тактического ЯО", - привело агентство Yonhap слова Квон Ён Се.

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