В Южной Корее не исключили появление ядерного оружия в стране в будущем

Властям Южной Кореи придется рассмотреть возможность создания собственного ядерного оружия (ЯО), возвращения американского тактического ядерного оружия или концепцию "совместного использования ЯО", если общественное мнение в этом вопросе изменится. Об этом заявил министр объединения Квон Ён Се в интервью агентству Yonhap, которое было опубликовано в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет Yonhap, министр повторил, что Сеул не рассматривает такие планы. "Но если межкорейские отношения продолжат ухудшаться, а напряженность расти, [правительство] не сможет бесконечно игнорировать [подобные призывы] в случае, если общественное мнение склонится к [поддержке] к приобретению ЯО в широком смысле - собственному ядерному оружию, совместному использованию ЯО или размещению [американского] тактического ЯО", - привело агентство Yonhap слова Квон Ён Се.