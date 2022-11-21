Фильм «Черная пантера: Ваканда навсегда» собрал более $546 млн в мировом прокате

Фильм Райана Куглера «Черная пантера: Ваканда навсегда», 30-я картина киновселенной Marvel, заработал более $546 млн по итогам второго уикенда в мировом прокате. Из них $288 млн лента собрала в домашнем североамериканском регионе, еще $258 млн принесли зарубежные рынки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет Collider.

Картина уже добилась статуса седьмой самой кассовой ленты этого года. Ожидается, что в итоге она обойдет по сборам другие релизы Marvel 2022-го — фильмы «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» ($955 млн) и «Тор: Любовь и Гром» ($760). Однако пока сложно предсказать, сумеет ли фильм приблизиться к успеху первой «Черной пантеры», которая заработала $1,3 млрд и принесла Marvel первую в истории номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Тем не менее у картины крайне благоприятные условия: ее ближайший конкурент, кинокомикс DC «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном за более чем месяц в прокате сумел добиться только $360 млн по всему миру, а следующий крупный блокбастер «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона появится на экранах только 16 декабря.