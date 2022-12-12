Европейский фонд мира могут расширить на дополнительные €3,5 млрд - Боррель

Европейский фонд мира, оплачивающий поставки оружия из ЕС на Украину, будет расширен в следующем году на €2 млрд, а затем он может быть еще раз увеличен на дополнительные €3,5 млрд. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли решение, что Европейский фонд мира будет увеличен в следующем году на €2 млрд, а затем, в случае необходимости, он может быть расширен еще на €3,5 млрд, - заявил Боррель. - Таким образом его объем будет фактически удвоен".