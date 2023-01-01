Meta создала рабочую группу по вопросу об аккаунтах Трампа в Facebook и Instagram

Корпорация Meta создала рабочую группу по вопросу о возвращении бывшему президенту США Дональду Трампу доступа к его заблокированным аккаунтам в принадлежащих компании соцсетях Facebook и Instagram. Ожидается, что решение о том, возвращать ли Трампу аккаунты, будет принято в январе, пишет в воскресенье британская газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам источников газеты, в рабочую группу по вопросу о разблокировке аккаунтов Трампа вошли сотрудники из отдела общественной политики и коммуникаций, а также из отдела по политике в отношении контента. Ранее окончательные решения по вопросам модерации принимал глава компании Марк Цукерберг, но сейчас он сосредоточен на своем проекте метавселенной. Однако он может принять участие в решении этого вопроса в качестве гендиректора и держателя контрольного пакета акций, отмечает издание.