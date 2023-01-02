Более 10 человек погибли в результате беспорядков в тюрьме на севере Мексики

Беспорядки произошли в воскресенье в тюрьме № 3 в городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа на севере Мексики. Погибли 10 охранников и четверо заключенных, сообщила газета El Universal со ссылкой на главу муниципальной администрации Круса Переса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Говорят о 10 [погибших] охранниках и четырех заключенных, однако официальную информацию обнародует прокуратура позднее, - сказал Перес. - Как вам известно, муниципальные власти не отвечают за исправительное учреждение <...>". Согласно сведениям, пока не получившим официального подтверждения, свыше 20 осужденных смогли сбежать, ведется их поиск.

Прокуратура региона в обнародованном заявлении не привела никаких данных о погибших и пострадавших, однако отметила, что ситуацию в тюрьме к настоящему времени удалось взять под контроль, а представители властей приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

В феврале 2016 года в тюрьме Топо-Чико в северо-восточном мексиканском штате Нуэво-Леон произошли самые масштабные за несколько десятилетий столкновения между заключенными. По официальным данным, погибли 49 человек. Осенью 2019 года эта тюрьма была закрыта навсегда.