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Бандформирования убили в Южном Судане троих сотрудников ООН и 11 мирных жителей

В мире Материалы 12 января 2023 04:32 (UTC +04:00)
Бандформирования убили в Южном Судане троих сотрудников ООН и 11 мирных жителей

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По меньшей мере трое гуманитарных работников ООН и 11 мирных жителей убиты в результате нападений боевиков в Южном Судане. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на сведения, поступившие из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нападения бандформирований были совершены в административной зоне Абьей", - уточнил глава миссии УКГВ в этой африканской стране Питер Ван дер Ауверарт. Он напомнил, что в 2022 году в пограничном регионе погибли девять сотрудников ООН.

УКГВ призвало власти усилить защиту своего персонала и мирного населения.

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