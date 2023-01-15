Умер Вахтанг Кикабидзе

Грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен, депутат парламента нынешнего созыва Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался на 84-м году жизни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вахтанг (Буба) Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси Грузинской ССР (ныне Грузия). Отец - Константин Николаевич Кикабидзе, работал журналистом. Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, он пропал без вести под Керчью. Мать - Манана Константиновна Багратиони - была профессиональной певицей. В школьные годы Вахтанг Кикабидзе пел в кружке художественной самодеятельности, обучался игре на барабанах.

После окончания школы поступил в Тбилисский государственный институт иностранных языков (ныне в составе Государственного университета Ильи). На втором курсе бросил учебу и в 1959 году стал артистом Тбилисской филармонии.

В 1960-1970 годах выступал в составе джазового вокального квартета "Диэло", затем играл на барабанах и был солистом в джазовом ансамбле "Орэра". Исполнял песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. С 1980-х годов выступает сольно. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня".

В 1966 году Вахтанг Кикабидзе дебютировал в кино, снявшись в музыкальной комедии режиссера Николая Санишвили "Встреча в горах". Спустя три года режиссер Георгий Данелия пригласил Кикабидзе на главную роль молодого врача Бенжамена Глонти в свою трагикомедию "Не горюй!". За участие в этой картине в 1970 году на Международном кинофестивале в Картахене (Испания) Кикабидзе получил приз за лучшее исполнение мужской роли. Одной из самых известных киноработ Кикабидзе стала роль летчика Валентина Мизандари из небольшого грузинского поселка, мечтающего летать на больших лайнерах - в комедии Георгия Данелии "Мимино" (1977).

В 1981 году Вахтанг Кикабидзе снял по своему сценарию комедию "Будь здоров, дорогой!", получившую в 1983 году Гран-при на фестивале в Габрово (Болгария), а в 1985 году - картину "Мужчина и все остальные", где сам исполнил главную роль. Всего в фильмографии Кикабидзе более 20 картин, в том числе "Я следователь" (1972), "Совсем пропащий" (1973), "Мелодии Верийского квартала" (1974), "Пропавшая экспедиция" (1976), "ТАСС уполномочен заявить..." (1984), "Ольга и Константин" (1984), "Фортуна" (2000), "Любовь с акцентом" (2012), "Дед 005" (2013) и другие.

В последние годы Вахтанг Кикабидзе основное время уделяет концертной деятельности, много гастролирует. В дискографии певца порядка 20 альбомов.

31 октября 2020 года избран депутатом Парламента Грузии X созыва по партийному списку избирательного блока "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция "Сила в единстве".

Народный артист Грузинской ССР (1980). Заслуженный артист Украины (2013). Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1978, за фильм "Мимино").

Награжден грузинскими орденами Чести (1994), царя Вахтанга Горгасали III степени и Победы имени Святого Георгия (2008), российским орденом Дружбы (2008, отказался его получать из-за операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года).

Был женат, двое детей. Вдова - Ирина Григорьевна Кебадзе, балерина, заслуженная артистка Грузии, танцевала в Тбилисском театре оперы и балета им. Захария Палиашвили. Приемная дочь Марина (от первого брака жены) - актриса, сын Константин - художник, бизнесмен.

Жизни и творчеству Кикабидзе посвящены документальные фильмы "Легенда. Вахтанг Кикабидзе" (2011, режиссер Катя Царик), "Раскрывая тайны звезд. Вахтанг Кикабидзе" (2016), "Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин" (2017, Лариса Кичаева).