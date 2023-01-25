Минюст США подал иск против Google из-за доминирования на рынке интернет-рекламы

Министерство юстиции США во вторник предъявило иск американской корпорации Google в связи с ее лидирующим положением на рынке интернет-рекламы. Об этом говорится в заявлении говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня министерство юстиции совместно с генеральными прокурорами Калифорнии, Колорадо, Коннектикута, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Род-Айленда, Теннесси и Вирджинии подали гражданский антимонопольный иск против Google из-за многочисленных случаев монополизации цифровых рекламных продуктов", - говорится в тексте заявления.

В обвинении указано, что Google в течение 15 лет использовала незаконные методы борьбы с конкуренцией, что привело к увеличению стоимости рекламы и нанесению ущерба средствам массовой информации в масштабах страны.

Данный иск будет вторым антимонопольным делом Минюста против компании, которая занимает первое место на рынке цифровой рекламы в США.