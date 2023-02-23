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Четыре человека погибли в результате падения самолета на Филиппинах

В мире Материалы 23 февраля 2023 08:56 (UTC +04:00)
Четыре человека погибли в результате падения самолета на Филиппинах

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Два гражданина Австралии и два местных жителя погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета, который разбился у кратера действующего вулкана на Филиппинах. Об этом сообщила в четверг глава австралийского МИД Пенни Вонг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поисково-спасательные группы достигли места падения самолета на Филиппинах. К сожалению, выживших нет", - сказала она.

По данным МИД, два сотрудника австралийской газодобывающей компании Santos были в числе четырех пассажиров самолета Cessna 340A, который 18 февраля вылетел из международного аэропорта Бикол в Манилу. Через час связь с диспетчерами прервалась. Обломки воздушного судна были обнаружены через трое суток возле кратера действующего вулкана Майон, расположенного на острове Лусон (Бикольский регион, провинция Албай).

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