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Пентагон назвал дипломатию лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия

В мире Материалы 10 марта 2023 01:31 (UTC +04:00)
Пентагон назвал дипломатию лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия

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Администрация США по-прежнему считает, что дипломатия является самым лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Об этом заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы по-прежнему считаем, что дипломатия является лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Но, как неоднократно повторял президент [США Джо] Байден, Соединенные Штаты не позволят Ирану получить ядерное оружие", - сказал шеф Пентагона.

Комментируя утверждения об обогащении Ираном урана до 84%, Остин подчеркнул: "Это еще один пример опасного продвижения Ирана в ядерной сфере. И я, конечно, глубоко озабочен"."Президент Байден выступает за то, чтобы мы рассмотрели все возможности в сфере дипломатии для ограничения прогресса Ирана в этой опасной области", - добавил Остин.

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