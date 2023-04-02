В Чехии заявили об отсутствии планов разместить ядерное оружие в стране

Власти Чехии не планируют размещать в стране ядерное оружие. С таким заявлением в эфире чешского телевидения выступила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Рассуждая на эту тему, министр заверила, что у Праги нет намерений размещать в стране такое оружие. Она также указала, что в случае применения ядерного оружия на Украине Чехии опасаться нечего — по ее словам, последствия такого сценария не несут угрозы для страны.

Ранее глава чешского оборонного ведомства призвала положить конец военным действиям на Украине и начать переговоры. Министр высказала мнение, что в качестве посредников могут выступить и страны Запада, и другие, более близкие России государства, такие как Китай.