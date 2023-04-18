В ходе рейда в Сирии ликвидирован один из лидеров ИГ

В результате вертолетного рейда американских военных на севере Сирии в понедельник был ликвидирован высокопоставленный командир боевой группировки «Исламское государство» (ИГ) Абд-аль-Хади Махмуд аль-Хаджи Али. Об этом говорится в заявлении Центрального командования армии США (CENTCOM), передает Trend со ссылкой на Голос Америки.

Рейд был инициирован после сбора разведданных и информации о том, что ИГ планирует похищение официальных лиц за границей.

Согласно информации, предоставленной CENTCOM, Абд-аль-Хади Махмуд аль-Хаджи Али «нес ответственность за планирование террористических атак на Ближнем Востоке и в Европе». Вместе с ним были убиты двое других предполагаемых боевика ИГ. В заявлении говорится, что в ходе операции никто из гражданских лиц не пострадал.

Две недели назад американские военные ликвидировали еще одного высокопоставленного командира ИГ Халида Айдда Ахмада аль-Джабури, который, по словам CENTCOM, несет ответственность за планирование терактов в Европе и Турции.