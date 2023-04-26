Саудовская Аравия и ОАЭ наращивают закупки нефтепродуктов в России с реэкспортом

Саудовская Аравия и ОАЭ увеличили закупки нефтепродуктов в России, сообщили торговые представители России в этих странах в ходе Национального нефтегазового форума, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Торгпред России в Саудовской Аравии Станислав Янковец рассказал, в 2022 году Россия существенно нарастила поставки нефтепродуктов в королевство, в основном дизеля и мазута. Саудовская Аравия, сама являющаяся крупным производителем нефти, покупает в России нефтепродукты с дисконтом, а свои экспортирует на мировые рынки, пояснил он. По его словам, в прошлом году Саудовская Аравия закупила российские нефтепродукты на сумму $250 млн.

Янковец считает, что Саудовскую Аравию можно использовать для дальнейшего экспорта российских нефтепродуктов в Африку и по другим направлениям. Он также выразил мнение, что в будущем появятся возможности поставок нефтепродуктов в Саудовскую Аравию через Иран, так как в последнее время эти страны улучшают дипломатические отношения.

У Саудовской Аравии наблюдается достаточно большой спрос на российские удобрения для потребления как внутри страны, так и для реэкспорта, сообщил также Янковец. По его словам, стороны также работают над тем, чтобы установить прямые корреспондентские отношения между банками. Однако кредитные организации Саудовской Аравии "подвергаются слишком сильному давлению со стороны недружественных стран", добавил Янковец.

По его мнению, нужно создавать совместные транспортные структуры, и с саудовской стороны есть такой интерес. Но "мы не чувствуем интереса со стороны наших транспортных компаний", сказал также торгпред.

В 2021 году товарооборот между Россией и Саудовской Аравией составил $2,2 млрд, в 2022 году - $1,6 млрд, сообщил Янковец, добавив, что ожидалось большее снижение.

Российский торгпред в ОАЭ Андрей Терехин сообщил, что товарооборот с ОАЭ в 2022 году составил $9 млрд., при этом 25% пришлось на поставки российских нефтепродуктов. Причины того, что такая крупная нефтедобывающая страна, как ОАЭ, закупает российские нефтепродукты, по словам российского полпреда, "такие же, как у Саудовской Аравии". Поэтому есть перспективы развития такого сотрудничества, считает Терехин.

Он сказал также, что Россия и ОАЭ работают над взаимным признанием сертификатов по оборудованию.