Папа Римский поручил кардиналу Дзуппи возглавить миссию мира по Украине

Папа Римский Франциск поручил главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи возглавить мирную миссию по Украине. Об этом сообщил в субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я могу подтвердить, что Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болонскому, президенту Конференции итальянских епископов, возглавить миссию по согласованию с государственным секретариатом (правительством Ватикана), которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде, которую никогда не оставлял понтифик, что это может способствовать мирному урегулированию", - говорится в заявлении.

Как пояснил Бруни, сроки этой миссии и ее условия в настоящее время изучаются.