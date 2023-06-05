В Канаде удалось локализовать сильный лесной пожар

БАКУ /Trend/ - Пожарные смогли ограничить распространение одного из самых сильных лесных пожаров, которые происходят в провинции Новая Шотландия в Канаде, сообщает Associated Press, передает Trend.

По словам представителей департамента природных ресурсов Новой Шотландии, другое значительное возгорание продолжает распространяться и пока не под контролем.

Возгорание, которое находится к северо-западу от административного центра провинции, города Галифакс, было локализовано, однако пламя также не было полностью потушено. В то же время, другой крупный пожар в графстве Шелберн все еще не под контролем.

В результате пожара недалеко от Галифакса было произведено эвакуация 16 тысяч человек, а также уничтожено около 200 зданий, включая 151 жилое помещение. Площадь пожара в Шелберне составляет 50 квадратных километров, и как минимум 50 домов были уничтожены. В понедельник и вторник в школах графства будут закрыты.