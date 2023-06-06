Иран никогда не получит ядерное оружие - Блинкен

БАКУ /Trend/ - США рассмотрят все варианты действий в отношении Ирана, призванные не допустить появления у него ядерного оружия, если Тегеран отвергнет дипломатические усилия, направленные на урегулирование его атомной проблемы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend.

"Если Иран отвергнет путь дипломатии, то, как неоднократно заявлял президент США Джо Байден, рассматриваться будут все варианты действий, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он выступил в Вашингтоне на заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC) - одной из ключевых организаций еврейского лобби США.

"Ирану нельзя позволить и не будет позволено получить ядерный боезаряд", - отметил Энтони Блинкен.