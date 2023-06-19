11% экспорта пиломатериалов из России в 2023 году приходится на Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Почти три четверти экспорта российских пиломатериалов приходится на Китай и Узбекистан, сильнее растет доля Китая. Об этом заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, передает Trend.

"По итогам первого квартала 2023 года экспортировано 4,2 млн кубометров пиломатериалов. За три месяца этого года свыше 74% всего экспорта пиломатериалов пришлось на Китай и Узбекистан. В прошлом году их доля составляла 56%. Сильнее всего нарастил поставки российских пиломатериалов Китай - на 98 тыс. кубометров или 3,5%, до 2,9 млн кубометров. Таким образом, доля Китая в объемах российских поставок пиломатериалов увеличилась с 49% до 64%", - сказал Советников.

Второй партнер по величине закупок пиломатериалов Узбекистан увеличил закупки на 57 тыс. кубометров или 13% - до 479 тыс. кубометров, его доля увеличилась до 11%.