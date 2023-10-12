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Заседание СБ ООН по ситуации в Газе состоится 13 октября

В мире Материалы 12 октября 2023 00:23 (UTC +04:00)
Заседание СБ ООН по ситуации в Газе состоится 13 октября

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг сектора Газа, состоится 13 октября, передает Trend.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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