Заседание СБ ООН по ситуации в Газе состоится 13 октября

БАКУ /Trend/ - Заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг сектора Газа, состоится 13 октября, передает Trend.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.