Египет продолжает переговоры с Израилем относительно доставки гумпомощи в Газу

БАКУ /Trend/ - Египет все еще ведет переговоры с Израилем о пропуске колонн с гуманитарной помощью и топливом в сектор Газа через контрольно-пропускные пункты Рафах и Керем-Шалом, сообщил высокопоставленный представитель власти Египта, передает Trend.

Согласно информации, Израиль настаивает на проверке всех поставок помощи и хочет получить гарантии того, что эта помощь не пойдет на пользу ХАМАС.

Сообщается, что стороны обсуждают возможность разрешения владельцам иностранных паспортов в секторе Газа выезжать в Египет из анклава. Египетская сторона предлагает, чтобы процесс отъезда контролировали службы безопасности Египта и ООН, однако Израиль пока не дал ответа.