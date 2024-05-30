БАКУ /Trend/ - Сегодня завершился очередной финальный матч еврокубков.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, «Олимпиакос» стал победителем Лиги конференций в сезоне-2023/24.

В финале греческий клуб обыграл «Фиорентину» — 1:0. Основное время завершилось вничью (0:0), а единственный гол в дополнительное время на 116-й минуте забил Аюб Эль-Кааби.

Отметим, что трофей турнира, проводимого в третий раз, в предыдущие годы завоевали «Рома» (2021/22) и «Вест Хэм» (2022/23).

Лига конференций

Финал

29 мая

23:00. «Олимпиакос» - «Фиорентина» - 0:0 (1:0 д. вр.)

Гол: Эль-Кааби, 116

Судья: Артур Диаш (Португалия).

Афины. ОПАП Арена