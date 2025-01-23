Завтра ХАМАС передаст Израилю список второй группы заложников

БАКУ /Trend/ - Палестинское движение ХАМАС в пятницу передаст Израилю список заложников, которых оно планирует освободить 25 января.

Как передает Trend, об этом сообщили глава ячейки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин.

Он отметил, что завтра ХАМАС передаст Израилю имена четырех заложников, удерживаемых бойцами палестинского движения, в обмен на список палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на пленных [заложников].

Глава ячейки движения на Западном берегу также подтвердил, что обмен состоится 25 января, на следующий день после передачи списков.