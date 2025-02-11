ХАМАС назвал условие для освобождения заложников в установленный срок

БАКУ /Trend/ - Палестинское движение ХАМАС заявило, что удерживаемые в секторе Газа заложники, могут быть освобождены по графику.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении ХАМАС в Telegram-канале.

Было сказано, что освобождение заложников может состояться в течение ближайших пяти дней, если посредники принудят Израиль выполнить все условия соглашения о прекращении огня.

Отмечается, что отсрочка освобождения заложников является "предупреждением" Израилю о необходимости "строго соблюдать все условия соглашения".