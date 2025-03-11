БАКУ /Trend/ - Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня.

Как передает Trend, об этом говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров в Джидде.

"Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении 30-дневного временного режима прекращения огня, который будет продлен по взаимному согласию сторон при условии его одновременного принятия и реализации Российской Федерацией. США доведут до сведения России, что взаимность с ее стороны будет основой достижения мира", - говорится в сообщении.