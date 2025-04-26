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Канада выделит средства на продовольственную и гуманитарную помощь сектору Газа

В мире Материалы 26 апреля 2025 09:01 (UTC +04:00)
Канада выделит средства на продовольственную и гуманитарную помощь сектору Газа
Фото: canada.ca

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Правительство Канады выделит ООН 100 миллионов канадских долларов (72 миллиона долларов США).

Как передает Trend, об этом премьер-министр Канады Марк Карни написал в соцсети X.

Премьер-министр отметил, что средства будут направлены на оказание помощи в доставке продовольствия и другой гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Канада соблюдает нормы международного права и недавно выделила почти 100 миллионов канадских долларов в качестве дополнительной помощи ООН и другим надежным международным партнерам для предоставления продовольствия и гуманитарной помощи [сектору Газа]", - написал он.

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