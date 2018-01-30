Антикоррупционные расследования в Саудовской Аравии вернули в бюджет $107 млрд

Власти Саудовской Аравии взыскали более 400 млрд риалов ($107 млрд) с задержанных по подозрениям в коррупции бизнесменов и высокопоставленных чиновников, говорится в сообщении генпрокурора страны шейха Сауда аль-Моджеба, передает агентство "Интерфакс".

Выплаты представляют "сочетание различных видов активов, включая недвижимость, коммерческие предприятия, ценные бумаги, денежные средства и прочее", отмечается в документе.

В общей сложности в ходе расследования более 380 человек были привлечены в качестве подозреваемых и свидетелей. Прокуратура отказалась от урегулирования дела в досудебном порядке в отношении 56 человек, следственные процедуры будут продолжены.

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