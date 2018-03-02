Боевики готовят инсценировку с применением отравляющих веществ в Восточной Гуте

2 марта 2018 00:24 (UTC+04:00)

Сирийскому командованию поступили сведения о том, что вооруженные группировки "Джебхат ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам", "Файлак ар-Рахман" планируют устроить в Восточной Гуте (пригород Дамаска) инсценировку с применением отравляющих веществ, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По данным источника в сирийских вооруженных силах, "боевикам поступило указание из-за рубежа применить боеприпасы с химическими веществами рядом с позициями сирийской армии, чтобы затем США, Великобритания и другие страны Запада возложили вину на Дамаск за использование химоружия против мирного населения".

В этой связи, отмечает агентство, командование ВС республики вновь заявило, что "сирийские войска не обладают химическим оружием и не намереваются где-либо его использовать".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Африне произошла перестрелка между ВС Турции и террористами
Турция 1 марта 19:40
Третья гуманитарная пауза в Восточной Гуте не дала результатов
В мире 1 марта 19:36
Путин выразил надежду на разрешение ситуации в Восточной Гуте
В мире 28 февраля 19:27
Австрия призвала Россию убедить Асада сесть за стол переговоров
В мире 28 февраля 18:50
Путин: Россия будет стремиться к налаживанию политического диалога в Сирии
Россия 28 февраля 18:42
Ирак работает над восстановлением нефтепровода Киркук-Банияс
Другие страны 28 февраля 14:51
СМИ: Иран создал новую военную базу недалеко от Дамаска
Политика 28 февраля 12:00
В ООН заявили о невозможности проведения гумопераций в Восточной Гуте
В мире 28 февраля 01:48
Россия призвала группировки в Восточной Гуте соблюдать перемирие
В мире 27 февраля 20:06
Глава МИД Германии обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии
Европа 26 февраля 22:47
Британия раскритиковала российские инициативы по Восточной Гуте
Европа 26 февраля 20:27
ЕС призовет Россию, Иран и Турцию добиваться выполнения резолюции по Сирии
Европа 26 февраля 19:43
Время перемирия: в Восточной Гуте ввели ежедневные гумпаузы
В мире 26 февраля 19:17
Иран надеется на реализацию резолюции ООН о прекращении огня в Сирии - МИД
Политика 26 февраля 14:32
Могерини призвала к немедленному выполнению резолюции СБ ООН по Сирии
Европа 26 февраля 12:41
Папа Франциск призвал немедленно прекратить насилие в Сирии
В мире 25 февраля 18:53
Турция приветствует решение СБ ООН о прекращении огня в Сирии
Турция 25 февраля 04:38
Совбез ООН принял резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного перемирия
В мире 24 февраля 23:35