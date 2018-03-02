Боевики готовят инсценировку с применением отравляющих веществ в Восточной Гуте

Сирийскому командованию поступили сведения о том, что вооруженные группировки "Джебхат ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам", "Файлак ар-Рахман" планируют устроить в Восточной Гуте (пригород Дамаска) инсценировку с применением отравляющих веществ, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По данным источника в сирийских вооруженных силах, "боевикам поступило указание из-за рубежа применить боеприпасы с химическими веществами рядом с позициями сирийской армии, чтобы затем США, Великобритания и другие страны Запада возложили вину на Дамаск за использование химоружия против мирного населения".

В этой связи, отмечает агентство, командование ВС республики вновь заявило, что "сирийские войска не обладают химическим оружием и не намереваются где-либо его использовать".

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