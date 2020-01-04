В Египте на туристическом судне произошел пожар

Пожар произошел на туристическом судне Grand Sun, совершавшем круиз по Нилу, никто не пострадал, сообщило в субботу министерство туризма и по делам памятников древности Египта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Гражданские службы спасения потушили небольшой пожар, возникший в моторном отсеке туристического судна Grand Sun, совершавшего круиз по Нилу из Асуана в Луксор, серьезных повреждений и пострадавших не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Все пассажиры судна были эвакуированы и размещены на другом круизном лайнере. Всего на судне находились 73 туриста. В качестве компенсации за причинённые неудобства пассажирам судна предоставили бесплатную экскурсию в гробницу Тутанхамона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.