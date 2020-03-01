Парламент Ирака не смог утвердить новый кабмин Алауи

Арабские страны 1 марта 2020 19:20 (UTC+04:00)
Парламент Ирака не смог утвердить новый кабмин Алауи

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака не смогли провести запланированное ранее на воскресенье специальное заседание по выражению доверия новому правительству назначенного премьера страны Мухаммеда Тауфика Алауи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По поступающей информации, из 329 депутатов на заседание пришли 108 при необходимых для принятия решений 165. Недовольные предлагаемыми Алауи кандидатами на министерские посты политические блоки попросту бойкотировали сессию. В итоге Президиум законодательного органа перенес ее, однако пока не определил новой даты созыва.

Между тем спикер Совета Мухаммед аль-Халбуси, который входит в крупнейшую просуннитскую коалицию "Иракские силы", напомнил законодателям, что отведенный законом срок, когда они могут проголосовать по составу кабмина Алауи истекает в понедельник. Если этого не произойдет, тогда весь процесс придется запускать заново, а президент страны Бархам Салех должен будет выбрать нового претендента на пост премьера, выдвигаемого парламентским большинством.

По причине разногласий и отсутствия консенсуса между политиками парламент уже во второй раз не может собраться для того, чтобы выразить доверие кабмину назначенного премьера. В минувший четверг заседание также было отложено по причине отсутствия необходимого кворума. За одобрение нового кабинета выступают фракции "Саирун" влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра и "Фатх" командира шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири. Суннитские и курдские блоки выражают свое несогласие с составом правительства, их поддерживает и ряд прошиитских альянсов, в том числе партия "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики.

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