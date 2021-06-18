Жителям Кувейта запретили выезжать из страны без полной вакцинации от коронавируса

Правительство Кувейта объявило в четверг о новых мерах по противодействию пандемии коронавируса, запретив подданным выезжать из эмирата без полной вакцинации и введя определенные ограничения на въезд в страну. Новые правила вступают в силу с 1 августа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Тарек аль-Музрам, подданные Кувейта смогут покидать пределы эмирата только после получения двух доз любой из одобренных в государстве вакцин. "Это не касается беременных женщин и тех категорий [жителей], которые в силу возраста или по состоянию здоровья в соответствии с выданными им Минздравом сертификатами не могут получить вакцину", - приводит его слова информационное агентство KUNA.

Кроме того, неграждане страны смогут въехать в Кувейт при условии полной вакцинации одним из трех одобренных в эмирате препаратов - Pfizer, AstraZeneca, Moderna - или после получения хотя бы одной дозы вакцины Johnson & Johnson. При этом, отметил чиновник, прибывающие должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, а также сделать еще один в течение семи дней после приезда. Все это время необходимо оставаться на карантине дома, добавил он, и можно будет прервать его досрочно лишь после второго отрицательного теста на коронавирус.

Правительство разрешило вакцинированным и освобожденным от прививок людям с 27 июня посещать рестораны, кафе, салоны красоты, спортзалы, торговые центры площадью больше 6 тыс. квадратных метров, но те, кто не привился по медицинским показаниям, должны заранее подавать заявки на посещение ресторанов.

В среду Минздрав Кувейта объявил о выявлении в стране случаев заражения индийским штаммом коронавируса. С начала июня в эмирате ежедневно выявляется более 1 300 новых инфицированных, и эта цифра продолжает расти. По последним данным, в 4-миллионной стране зарегистрировано свыше 1,5 тыс. новых случаев, шесть человек умерли, а всего с начала пандемии было подтверждено свыше 332 тыс. случаев заражения, умерли 1 837 заболевших.