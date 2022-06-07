Добычу нефти на крупнейшем месторождении Ливии вновь приостановили

Добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Эш-Шарара вновь приостановлена. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

В воскресенье Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила о возобновлении работы на месторождении Эш-Шарара после двухмесячного перерыва.

В начале апреля протестующие, действовавшие в поддержку избранного парламентом нового главы правительства Фатхи Башаги, блокировали работу ключевых экспортных портов и месторождений. В результате была остановлена работа портов Зувейтина и Брега, а также остановлена добыча нефти на месторождениях Эш-Шарара и Эль-Филь.

Экономисты оценили ежедневные потери страны от вынужденного прекращения добычи нефти и блокировки экспортных портов в $150 млн. За последние десять месяцев из-за диверсий и актов саботажа на нефтяной инфраструктуре, каждый раз приводивших к остановке добычи углеводородов, экономике Ливии, подсчитал Центробанк страны, был нанесен ущерб в $150 млрд.

В начале мая Башага объявил о снятии блокады с портов и месторождений, однако в действительности отгрузка нефти началась только в порту Зувейтина.