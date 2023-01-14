В Марокко заявили, что "Авраамовы соглашения" открывают новую эру мира и стабильности

Договоренности Израиля с несколькими арабскими странами о нормализации отношений, получившие название "Авраамовы соглашения", являются дипломатическим успехом, открывающим новую эру мира и стабильности. Об этом заявил в пятницу в Рабате премьер-министр Марокко Азиз Ахеннуш в ходе встречи с делегацией Конгресса США, в которую вошли члены Демократической и Республиканской партий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе обмена мнениями был подчеркнут выдающийся характер отношений между Королевством Марокко и Соединенными Штатами Америки, основанных на прочном, масштабном и диверсифицированном партнерстве, а также на истории и общих ценностях", - говорится в коммюнике марокканского кабинета министров.

Ахеннуш подчеркнул, что "отношения между Марокко и США базируются на нескольких основах, в первую очередь на политико-дипломатическом аспекте в рамках двустороннего стратегического диалога и согласования позиций по многим международным вопросам". "Авраамовы соглашения", к которым присоединилось Марокко, представляют собой дипломатический успех, открывающий новую эру мира и стабильности", - заявил премьер-министр.

Ахеннуш также отметил "важность военного сотрудничества и сотрудничества в области безопасности между Марокко и США в деле борьбы с терроризмом и организованной преступностью".

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.