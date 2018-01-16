Операции с криптовалютой можно будет совершать в Беларуси с 28 марта

Операции с токенами (криптовалютой) можно будет совершать в Беларуси с 28 марта 2018 года. Такая информация размещена на сайте Парка высоких технологий, сообщает БЕЛТА.



Администрация ПВТ обращает внимание, что декрет №8 "О развитии цифровой экономики" вступает в силу с 28 марта.



Таким образом, деятельность с токенами, названная в пункте 3 положения о ПВТ (например, оператор криптоплатформы, оператор обменного пункта криптовалют, иная деятельность с использованием цифровых знаков (токенов), в том числе содержащая признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков) не может в настоящее время осуществляться как юридическими, так и физическими лицами.



Этими видами деятельности смогут заниматься только те субъекты хозяйствования, которые в порядке, установленном декретом, станут резидентами Парка высоких технологий.

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