Посол: Возможности для сотрудничества Беларуси и Ирана постоянно прорабатываются

Возможности для сотрудничества Беларуси и Ирана постоянно прорабатываются. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.



Дипломатические связи между Беларусью и Ираном установлены 25 лет назад, и к этой дате, 18 марта, стороны подошли с серьезным багажом, отметил посол. "Дипломатические отношения между Беларусью и Ираном все время развивались. Их можно с уверенностью назвать хорошими и плодотворными. Стороны обменялись визитами на высшем уровне и не только, обсуждались вопросы из разных сфер: политической, экономической, торговой, здравоохранения. И за то время, что я здесь, всячески старался и стараюсь приложить максимум усилий, чтобы развивать достижения моих предшественников на этом посту с целью еще большего расширения отношений между Ираном и Беларусью", - подчеркнул дипломат.



Торгово-экономический аспект он назвал одним из самых важных в отношениях двух стран. Мостафа Овейси напомнил, что менее чем два месяца назад проводилась 14-я межправкомиссия по экономическим вопросам. В Тегеран прибыла большая делегация из Беларуси, представители разных отраслей во главе с министром промышленности, был подписан ряд документов. Иран, как известно, славится своей нефтью и газом, и в этой сфере очень важно развивать сотрудничество с Беларусью.



Особо посол отметил проект в сфере энергетики. "Мы поставили Беларуси две партии нефти и готовы к дальнейшему, более активному сотрудничеству в области нефтехимии. У Беларуси есть в этой сфере очень хорошие технологии, отличные, квалифицированные специалисты, оборудование", - сказал дипломат.



Возможности для сотрудничества постоянно прорабатываются, подчеркнул посол. В энергетике, добыче и разведке за последние 25 лет реализованы очень хорошие совместные проекты. Белорусские специалисты помогают в том, что касается обслуживания или ремонта электростанций.



В промышленности дипломат считает важным документ по итогам заседания ирано-белорусской комиссии по поводу поставки электробусов. "В мегаполисах, таких как Тегеран, существует проблема загрязнения воздуха, и мы намерены использовать экологически чистый транспорт, а Беларусь может предложить хорошие варианты. Благодаря поддержке властей наших стран проект ждут отличные перспективы", - уверен Мостафа Овейси.

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