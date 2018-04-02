Беларусь и Россия планируют утвердить балансы на поставку молока

2 апреля 2018 16:48 (UTC+04:00)

Беларусь и Россия планируют в II квартале утвердить балансы на поставку молока в 2018 году. Об этом сообщил сегодня журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам госсекретаря, белорусская и российская стороны ежегодно составляют балансы поставок продуктов, однако работа в этом направлении ведется непланомерно. Например, на 2017-й по молоку они принимались только в конце самого года.

"Значит, год работаем вне правового поля. Поэтому я несколько раз ставил вопрос: давайте принимать баланс накануне нового года или в начале, если не получается. Но пока эту тенденцию мы сломать, к сожалению, не можем", - констатировал Григорий Рапота. По его словам, принять баланс на поставку молока в текущем году планируют в начале II квартала.

Госсекретарь рассказал, что работа по определению объемов взаимных поставок ведется на уровне министерств. Утверждает решение Совет Министров Союзного государства. "Причем мы можем не дожидаться заседания Совета Министров. Если, скажем, договорились бы о балансах 5 января сего года, мы бы на следующий день отправили его в Совет Министров, чтобы утвердить, и на этом дело бы кончилось", - пояснил он.

Григорий Рапота убежден, что если составлять и принимать в срок балансы на поставку продовольствия, то многие спорные вопросы автоматически снимутся. "Я всегда призываю к тому, чтобы договорились заранее и четко выполняли договоренности, и тогда у нас не возникнет ненужных напряжений", - уверен госсекретарь.

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