Посол КНР поблагодарил Беларусь за поддержку Китая на международной арене

5 мая 2018 09:43 (UTC+04:00)

Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин поблагодарил Беларусь за поддержку Китая на международной арене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Сегодня прошла встреча министра иностранных дел Владимира Макея с бывшими послами Китая в Беларуси У Хунбинем, У Сяоцю и Лу Гуйчэном, которые посещают Беларусь в рамках пресс-тура представителей центральных и региональных СМИ Китая. На встрече также присутствовал действующий Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.

Участники отметили приоритетность динамичного развития двустороннего диалога в духе "всепогодной дружбы" и отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства, взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Китая. "Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия и обсудили перспективы развития сотрудничества. Цуй Цимин выразил особую благодарность за поддержку, которую Беларусь неизменно оказывает Китаю на международной арене", - проинформировали в пресс-службе.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул личную роль каждого из присутствовавших на встрече представителей китайской стороны в создании прочного фундамента дружественных связей между Беларусью и Китаем, основанных на принципах равенства, взаимного доверия и уважения.

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