Беларусь и Китай утвердят программу научно-технического сотрудничества

31 августа 2018 17:27 (UTC+04:00)

Программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества до 2020 года планируется утвердить по итогам заседания Комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, которое пройдет в Пекине 4-5 сентября. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.

Белорусскую часть комиссии возглавит председатель ГКНТ Александр Шумилин, китайскую - министр науки и технологий Ван Чжиган. Повестка дня будет включать восемь вопросов, в том числе развитие научно-технической и инновационной сфер Беларуси и Китая, выполнение общих проектов на ближайшую перспективу. Кроме того, стороны обсудят проведение совместных мероприятий и итоги конкурса белорусско-китайских научно-технических проектов на 2019-2020 годы.

По итогам заседания планируется подписать итоговый протокол и утвердить программу научно-технического сотрудничества до 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕАБР: Экономика Казахстана вырастет на 3,2 процента
Казахстан 17:48
ЕАБР улучшил прогноз для экономики Беларуси в 2018 году
Беларусь 14:36
Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился
Беларусь 12:51
МИД КНР: США не смогут сломить Китай новыми торговыми пошлинами
Китай 12:46
МИД Китая выступает против химоружия и призывает вместе бороться с терроризмом в Сирии
Китай 12:08
Таджикско-китайская горно-промышленная компания профинансирует ремонт школ Гулистона
Таджикистан 09:21
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт водохранилищ в Джалилабадском районе
Политика 18:54
Президент Ильхам Алиев наградил Васифа Бабазаде орденом "Шараф"
Политика 18:39
Узбекистан продлил соглашение с "Газпромом" по месторождению "Шахпахты"
Узбекистан 18:39
Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора Нахчыванского института учителей
Политика 18:37
Сократилось число иранских туристов посетивших Турцию
Туризм 18:33
В Азербайджане может увеличиться число банков-эмитентов карт UnionPay International
Бизнес 18:16
Россия готова укреплять взаимодействие с США по Сирии
Россия 18:14
В Казахстане снизились цены на авиатопливо
Казахстан 18:11
ЕАБР: Экономика Казахстана вырастет на 3,2 процента
Казахстан 17:48