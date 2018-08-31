Беларусь и Китай утвердят программу научно-технического сотрудничества

Программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества до 2020 года планируется утвердить по итогам заседания Комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, которое пройдет в Пекине 4-5 сентября. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.



Белорусскую часть комиссии возглавит председатель ГКНТ Александр Шумилин, китайскую - министр науки и технологий Ван Чжиган. Повестка дня будет включать восемь вопросов, в том числе развитие научно-технической и инновационной сфер Беларуси и Китая, выполнение общих проектов на ближайшую перспективу. Кроме того, стороны обсудят проведение совместных мероприятий и итоги конкурса белорусско-китайских научно-технических проектов на 2019-2020 годы.



По итогам заседания планируется подписать итоговый протокол и утвердить программу научно-технического сотрудничества до 2020 года.

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